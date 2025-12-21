La Universidad de Chile continúa en la búsqueda de su próximo director técnico tras la salida de Gustavo Álvarez, en un proceso clave para definir el rumbo deportivo del club laico de cara a la temporada 2026.

La dirigencia de Azul Azul trabaja contrarreloj para cerrar al nuevo entrenador que lidere un proyecto exigente y acorde a la historia del Romántico Viajero.

En ese escenario, uno de los nombres que ha tomado fuerza en las últimas semanas es el de Martín Anselmi, estratega argentino que ha sido seguido con atención por la U debido a su propuesta ofensiva, su capacidad de trabajo y su experiencia en distintos contextos competitivos del fútbol sudamericano.

Anselmi está siendo seguido de cerca en Brasil | FOTO: Javier Vergara/PHOTOSPORT

No obstante, el panorama para los azules podría complicarse, ya que el técnico trasandino no solo está en la órbita del Romántico Viajero, sino que también comienza a despertar interés en el fútbol brasileño, donde su perfil encaja con proyectos ambiciosos.

Martín Anselmi también aparece en la órbita de Botafogo

Según informó Ge Globo de Brasil, el ex DT de Unión La Calera figura entre los siete candidatos que maneja Botafogo para reemplazar a Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, el banco de la escuadra carioca, elenco que pertenece al grupo liderado por el empresario John Textor.

De acuerdo al citado medio, la opción de sumar a Anselmi toma fuerza por su buen manejo del juego ofensivo, un aspecto que seduce a la dirigencia del “Fogão”, además de su experiencia, un factor valorado considerando los desafíos internacionales que deberán enfrentar.

De esta manera, el DT argentino se transforma en un nombre codiciado en el mercado, lo que podría generar una competencia directa entre la U y Botafogo por hacerse con sus servicios, sumando presión al proceso de elección que vive Azul Azul.

