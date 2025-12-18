Universidad de Chile debe encontrar cuanto antes al sucesor de Gustavo Álvarez. En dicha labor, el conjunto estudiantil tendrá que redoblar esfuerzos: se descartó uno de los nombres que sonaba con fuerza para asumir el desafío.

¿De quién se trata? Según reportó El Deportivo de La Tercera, la directiva laica recibió un contundente portazo de un candidato. Tras ser contactado, le dijo que NO a la propuesta… ese es el caso de Martín Anselmi.

A pesar de que está libre, el medio citado indicó que el DT rechazó ponerse el buzo azul. De esta manera, la cúpula universitaria tendrá que afinar la búsqueda de su nuevo director técnico.

“Existió un llamado desde Azul Azul. Sin embargo, el acercamiento no pasó más allá de ese contacto inicial (…) Fue claro en su respuesta: volver a Chile no está dentro de sus planes actuales“, señaló la información.

Luego, agregó: “Tampoco lo estaba Sudamérica en general, que hoy aparece como una opción lejana en su proyección personal, a menos que se tratara de una institución gigante a nivel continental. La conversación terminó ahí“.

Martín Anselmi le dijo que NO a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

¿Quién es Martín Anselmi? El DT que rechazó a Universidad de Chile

Durante su carrera, el estratega en cuestión pasó por Unión La Calera, Independiente del Valle, Cruz Azul y Porto. A sus 40 años, se encuentra libre y busca un nuevo horizonte.

Su última estadía fue en el elenco portugués mencionado, en el que duró tan solo seis meses: lo abandonó luego de una paupérrima actuación en el Mundial de Clubes. Registró 21 encuentros: 10 victorias, seis empates y cinco caídas.

En síntesis: