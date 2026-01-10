El mercado de pases dentro del fútbol chileno se mueve con todo pensando en lo que será la temporada 2026, en donde los distintos equipos de nuestro país buscan reforzarse con todo pensando en lo que será este año.

Uno de los equipos que sin duda ha hecho noticia en este mercado ha sido Deportes Limache, quien ha podido conformar un competitivo plantel con la llegada de dos seleccionados nacionales como Jean Meneses y Joaquín Montecinos.

En las últimas horas, el conjunto del ‘Tomate Mécanico’ ha hecho noticia dentro de este mercado, en la que tendría todo listo para sumar un nuevo refuerzo para este 2026 y se trataría de otro seleccionado chileno.

Este sería el joven Vicente Álvarez, el jugador que fue seleccionado con Chile en el Mundial sub 20 y que pertenece a Unión San Felipe, quien tiene todo para ser nuevo fichaje de Deportes Limache.

Álvarez daría el salto a primera división | Foto: Photosport

Así lo informó en las últimas horas el periodista nacional, Christopher Brandt en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el jugador de 19 años tiene todo listo para ser nuevo refuerzo del elenco de Victor Rivero.

“Vicente Álvarez deja U. San Felipe para jugar en D. Lumache. El mundialista sub 20 parte a préstamo por todo el 2026 y mañana tendrá su primer entrenamiento bajo las órdenes de Victor Rivero”, señaló el comunicador.

De esta foma, Deportes Limache sin duda que estremece este mercado de pases con la llegada de una de las grandes promesas de nuestro fútbol, la que fue un gran anhelo de la Universidad de Chile en el pasado mercado e incluso desde el fútbol brasileño preguntaron por él.

Se espera que en las próximas horas Deportes Limache pueda hacer oficial la llegada de Vicente Álvarez pensando en lo que será la temporada 2026, en la que el jugador espera poder consolidarse en la primera división.

