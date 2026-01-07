Universidad de Chile ya empieza a pensar en lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Azules’ comienzan a conformar lo que será su plantel para este año, teniendo en cuenta lo que serán sus desafíos a nivel nacional e internacional.

En estos días, en el ‘Romántico Viajero’ tiene que zanjar una importante situación con uno de sus jugadores, Matías Sepúlveda, quien podría dejar el club tras una oferta de Lanús de Argentina.

La negociación entre el club argentino y el jugador estaría acordada, pero ahora Lanús debe llegar a un acuerdo con la Universidad de Chile, en la que buscaría pagar la cláusula del jugador para hacerse de sus servicios.

Cuando se pensaba que todo estaría listo para esta traspaso, en las últimas horas se dio a conocer una importante situación, que hoy tendría entrampada este operación.

Sepúlveda podría partir de la U | Foto: Photosport

La U se planta ante Lanús por Sepúlveda

En las últimas horas, el periodista Gonzalo Fouillioux informó en el programa ‘Balong Radio’ de que la Universidad de Chile se plantaría ante Lanús por la negociación con Matías Sepúlveda.

¿La razón? el conjunto argentino debería pagar una cifra que ronda el millón de dólares por la cláusula de Matías Sepúlveda, la que aseguraron que iban a cancelar para poder quedarse con el ‘Tucu’.

Pero en las últimas horas, el comunicador reveló que desde el conjunto argentino buscarían pagar esta cláusula a la Universidad de Chile por Matías Sepúlveda en cuotas, algo que en la U se niegan rotundamente.

Fouillioux señaló que esta situación tendría estancada las negociaciones, ya que en la U quieren el pago de la cláusula en una sola cuota, en donde deberán esperar que decisión tomará Lanús en su interés por Matías Sepúlveda.

