Universidad de Chile sigue haciendo noticia en esta jornada, en donde en primera hora anunció la salida de Sebastián Rodríguez del club y hace unos instantes dio a conocer una nueva e importante salida de la institución para este año.

Se trata del volante, Matías Sepúlveda, quien no seguirá formando parte de la Universidad de Chile en este 2026 tras hacerse oficial su traspaso a Lanús de Argentina.

El ‘Tucu’ tras su tremenda temporada con la Universidad de Chile, llamó la atención del conjunto argentino, quien vino con todo por el fichaje del jugador, el que pudo oficializar en esta jornada.

“El Club Atlético Lanús de Argentina ejerció la cláusula de salida del jugador. El volante nacional finaliza así su etapa en nuestra institución con un registro de 75 apariciones y los títulos de la Copa Chile 2024 y Supercopa 2025″, indicaron desde el club.

Sepúlveda parte a Lanús tras su salida de la U | Foto: Photosport

Horas antes de este anuncio, Matías Sepúlveda había ocupado su cuenta de Instagram para despedirse de todos los hinchas de la Universidad de Chile tras este nuevo paso para su carrera.

Con esta salida, Francisco Meneghini deberá tomar una importante decisión en la U pensando en este 2026, en donde durante estos próximos días debe decidir si buscará un reemplazo para la salida de Sepúlveda o se mantendrá con lo que tiene en el club.

En Síntesis