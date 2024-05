Universidad de Chile perdió el invicto y qué peor manera de hacerlo que contra el clásico rival. Los azules cayeron ante Universidad Católica y dejaron atrás una racha de 12 partidos sin saber de derrotas. Para un campeón de Copa Sudamericana estaba escrito: solo una genialidad los podía derribar.

Y para Marcos González, el golazo de Fernando Zampedri cumplió la profecía. En conversación con Bolavip Chile, el exfutbolista aseguró que la U no tuvo nada más que hacer tras la chilena del goleador de la UC. Para él, los dirigidos por Gustavo Álvarez no fueron superiores, pero tampoco superados.

“Fue un buen partido, entretenido. Con harto roce, lamentablemente lo perdió la U. No hay que buscarla fallas, es el golazo de Zampedri. La única manera de que la U perdiera el invicto era con un golazo como ese”, comenzó indicando el campeón de Copa Sudamericana.

“Los dos equipos hicieron buena lectura, pero tienen que pensar que son dos equipos de muchísima jerarquía. El gol de Fernando Zampedri marcó la diferencia”, agregó.

Marcos González se refirió a la caída de Universidad de Chile ante la UC.

El camino de la U

Sin embargo, Marcos González no cree que Universidad de Chile perderá el rumbo en el torneo local. Confía en las decisiones de Gustavo Álvarez: no por nada están en la cima del torneo. Se perdió un partido importante, pero no la batalla final.

“Más allá de un equipo, creo que el entrenador tiene clara la forma en la cual enfrentar el torneo. Perdió un partido que estaba trabado hasta el golazo. Ninguno de los dos equipos se sacó mayor ventaja en llegadas. Las disposiciones tácticas fueron buenas”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El próximo partido de la U será ante Ñublense el domingo 26 de mayo. El duelo, válido por la fecha 14 del torneo local, se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.