Universidad de Chile se quedó sin Gabriel Arias. A pesar de que el nombre del experimentado arquero sí registraba en las carpetas estudiantiles, hubo un particular motivo que lo llevó a tomar otro rumbo en el mercado de fichajes.

Según información de BOLAVIP Chile, el arribo de Francisco Meneghini fue clave. Sin embargo, no por un conflicto entre ambos mencionados, sino que por un problema entre el representante del portero y el nuevo entrenador azul.

Es que tras la salida del DT desde O’Higgins, su relación con Christian Bragarnik no quedó en buena lid. He ahí el meollo del asunto: este último mencionado es controlador del club rancagüino y, a la vez, agente del guardavallas de 38 años.

Los roces descritos fueron claves y entramparon una posible negociación con la cúpula laica. La relación entre el empresario y el estratega están quebrajada desde que coincidieron en Defensa y Justicia.

Ante tal panorama, Gabriel Arias se distanció de Universidad de Chile y decidió inclinarse por otra alternativa para su carrera. Ya fue anunciado como flamante incorporación en Newell’s Old Boys.

Gabriel Arias no jugará en Universidad de Chile. Firmó en Newell’s Old Boys. (Foto: Getty Images)

No llegará a Universidad de Chile: el 2025 de Gabriel Arias

Durante la última temporada, el otrora seleccionado chileno disputó una totalidad de 31 encuentros con Racing Club. En tales encuentros, recibió 27 goles y mantuvo la valla invicta en 14 oportunidades.

Su salida desde el conjunto bonaerense se concretó al no renovar su contrato al término de 2025. ¿Jugará en Universidad de Chile antes de colgar guantes y botines? Parece cada vez más difícil.

