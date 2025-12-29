Universidad de Chile ya empieza a planificarse para lo que es su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ aspiran a luchar por todo en el próximo año, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Por esto, en el ‘Romántico Viajero’ saben que el mercado de pases es crucial para lo que son estos desafíos, en la que deben reforzar de buena forma su plantilla para tener un competitivo plantel.

Dentro de este ámbito, en las últimas horas la Universidad de Chile recibió un tremendo baldazo de agua fría, ya que podría decirle adiós a uno de sus grandes anhelos para el 2026.

Se trata del portero nacionalizado chileno, Gabriel Arias, quien es uno de los principales deseos de Francisco Meneghini, quien sería el nuevo DT de la U, y que tiene al guardameta como su gran deseo para reforzar la portería.

La opción de Arias podría caerse en la U | Foto: Photosport

¿Por qué se complica? en las últimas horas desde el otro lado de la cordillera se conoció de interés de Newell’s Old Boys por contar con el ex guardameta de Racing Club, según informó el periodista Fede Cristofanelli en su cuenta de ‘X’ y que este negociación estaría por cerrarse.

“Newell’s está a punto de cerrar su primer refuerzo: Gabriel Arias. Llegaría en condición de libre desde Racing. Está en carpeta de Argentinos Juniors y Defensa y Justicia”, informó.

Ante este escenario, en la Universidad de Chile deberán esperar con mucha atención que sucederá con este negociación, en la que buscarán dar el gran golpe y quedarse con el arquero para el 2026.

En Síntesis