Tras el fuerte terremoto que provocó la decisión del técnico Francisco Meneghini de cortar a Leandro Fernández, ahora los focos en Universidad de Chile vuelven a estar puestos en los posibles refuerzos que arribarán al club en los próximos días.

Uno que se ha convertido en una verdadera teleserie es el caso del delantero Octavio Rivero, quien tras problemas económicos con Barcelona de Guayaquil, tendría todo acordado para fichar en la U en este mercado de pases.

Respecto a las negociaciones, la periodista deportiva Verónica Bianchi entregó nuevos detalles en el programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports. Allí, la comentarista lanzó la última bomba sobre el delantero uruguayo.

Octavio Rivero tendría todo listo para fichar en Universidad de Chile (Getty Images).

“Sí, la U ha podido sellar la contratación del jugador, a falta de los exámenes médicos“, comentó de entrada Bianchi, quien luego profundizó: “Para el sábado llegaría Octavio Rivero a Chile para ponerse la camiseta de la U”.

“Este viernes son los chequeos en Uruguay y el sábado tomará el avión a Chile para ser presentado en los próximos días”, agregó.

“No sería un contrato por menos de dos años, eso motivó el jugador, pero hay más motivaciones… el jugador tiene un buen recuerdo del fútbol chileno. Vistió cuatro camisetas en Chile y el club lo viene buscando hace mucho tiempo”, cerró.

