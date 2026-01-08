Tras el fuerte terremoto que provocó la decisión del técnico Francisco Meneghini de cortar a Leandro Fernández, ahora los focos en Universidad de Chile vuelven a estar puestos en los posibles refuerzos que arribarán al club en los próximos días.
Uno que se ha convertido en una verdadera teleserie es el caso del delantero Octavio Rivero, quien tras problemas económicos con Barcelona de Guayaquil, tendría todo acordado para fichar en la U en este mercado de pases.
Respecto a las negociaciones, la periodista deportiva Verónica Bianchi entregó nuevos detalles en el programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports. Allí, la comentarista lanzó la última bomba sobre el delantero uruguayo.
“Sí, la U ha podido sellar la contratación del jugador, a falta de los exámenes médicos“, comentó de entrada Bianchi, quien luego profundizó: “Para el sábado llegaría Octavio Rivero a Chile para ponerse la camiseta de la U”.
“Este viernes son los chequeos en Uruguay y el sábado tomará el avión a Chile para ser presentado en los próximos días”, agregó.
“No sería un contrato por menos de dos años, eso motivó el jugador, pero hay más motivaciones… el jugador tiene un buen recuerdo del fútbol chileno. Vistió cuatro camisetas en Chile y el club lo viene buscando hace mucho tiempo”, cerró.
En resumen…
- Fichaje cerrado: La periodista Verónica Bianchi confirmó que Universidad de Chile selló la contratación de Octavio Rivero, quien firmará un contrato por al menos dos temporadas.
- Cronograma de arribo: El delantero uruguayo se realizará los exámenes médicos este viernes en su país y viajará a Chile el sábado para ser presentado oficialmente.
- Motivación personal: Tras su salida de Barcelona de Guayaquil, Rivero priorizó regresar al fútbol chileno —donde ya vistió cuatro camisetas— atraído por el antiguo interés de la dirigencia azul.