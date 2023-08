Universidad de Chile requiere triunfos con ahínco, luego de cinco fechas sin conocer de victorias, la escuadra que dirige Mauricio Pellegrino ve en el duelo ante Unión La Calera, la ocasión propicia para salir de la nube negra.

Pero las noticias no han sido buenas en las últimas horas para el estratega, ya que ante la escuadra cementera no contará con Emmanuel Ojeda por suspensión y todo apunta que no estará tampoco, Federico Mateos, quien este lunes, no entrenó en el CDA.

Con ese panorama, el estratega azul tendrá que apelar a lo que tiene en el plantel y en ese sentido el duelo en el Nicolás Chahuán Nazar, marcará el regreso a la titularidad de Israel Poblete, quien perdió la titularidad en el compromiso ante Curicó Unido.

¿Qué canteranos buscan su lugar en la U?

Tras aquello, resta un cupo para llenar en el equipo estelar de los azules y en ese sentido, asoman dos formados en la cantera azul. Uno de ellos, es Renato Cordero, quien tiene más el expertiz de volante central y eso hace pensar, que será el oriundo de San Felipe quien agarre camiseta de estelar.

Sin embargo, existe otro nombre que comienza a ganarse el cariño de los seguidores y los halagos de especialistas, que es Jeison Fuentealba. El juvenil, pese a los últimos resultados, ha dejado una muy grata impresión en los minutos que le ha tocado participar, donde incluso, anotó de penal en la triste derrota ante O’Higgins, de hace un par de fechas.

Con menos opciones, pero sí debiese ser considerado, está el volante del equipo de proyección, Enzo Fernández Pitto, quien al menos podría estar en la convocatoria del duelo ante los cementeros.

Las tres posibilidades de Pellegrino: Cordero, Poblete y Fuentealba (Photosport)

¿Cuándo juegan Universidad de Chile ante Unión La Calera?

El compromiso entre universitarios y caleranos dará inicio a la fecha 22 del Campeonato Nacional. El duelo se jugará este viernes 25 de agosto a las 18 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.