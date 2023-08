Es un hecho que en Universidad de Chile tienen pocas respuestas para lo que ocurrió luego de la victoria ante Huachipato en el CAP. Esa tarde fueron punteros del campeonato, se instalaron como candidatos al título, y a partir de ese momento vino el tobogán en caída libre.

Unión Española venció a los azules con gran claridad en el Santa Laura, destruyendo incluso el gran capital que tenía el equipo de Mauricio Pellegrino: su laureada línea de tres en el fondo.

Luego vinieron inesperadas derrotas ante Palestino y Magallanes, y para peor, la debacle total, la goleada que le propinó O’Higgins en Plaza Chacabuco, reviviendo fantasmas y dejando incluso en duda la continuidad del DT azul.

El empate agónico ante Curicó Unido con golazo de Darío Osorio le dio cierto oxígeno a la banca azul, al menos no se perdió, pero la derrota en el amistoso ante Audax tiene preocupado al mundo azul, porque mal que mal, en dos semanas viene el Superclásico…

Mauricio Pellegrino tiene mucho que pensar de cara al duelo con Unión La Calera

La continuidad de Emmanuel Ojeda en el once azul ya pensando en Colo Colo

Una de las dudas que deberá resolver Pellegrino, es su mediocampo, algo que no viene funcionando y por eso deberá decidir si mantiene o no al argentino Emmanuel Ojeda en el once universitario.

Si nos remontamos a uno de los mejores partidos de la U en este torneo, tenemos que pensar en el clásico universitario que le gana a la Católica, justamente donde el volante central fue Federico Mateos.

Precisamente el DT piensa en usar al ex Ñublense en esa posición otra vez para darle una salida más rápida al equipo, siempre y cuando mantenga a su vez la línea de tres en el fondo, dándole la confianza a Ignacio Tapia para reemplazar al lesionado Matías Zaldivia.

Mateos retornará sí o sí ante Unión La Calera en esa posición por la suspensión de Emmanuel Ojeda, pero la duda instalada es qué pasará ante Colo Colo, de más está decir que ante los cementeros retornaría uno que es fijo siempre en las oncenas: Israel Poblete, el que por primera vez perdió la titularidad ante Curicó Unido y tendría la chance de volver al equipo titular para apoyar la tarea del trasandino.

Vistas así las cosas, si mantiene la línea de tres, ante la Calera podría jugar con Mateos, Poblete y Assadi, dejando en ofensiva suelto a Osorio y Fernández.