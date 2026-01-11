Durante esta última semana hubo un gran terremoto en el interior de Universidad de Chile, al conocerse que el nuevo entrenador Francisco ‘Paqui’ Meneghini había cortado al delantero argentino Leandro Fernández.

El futbolista de 34 años era uno de los jugadores más queridos por la hinchada de la U, por lo que fue una decisión polémica en el cuadro laico.

Lea Fernández respetó la decisión del DT, pese a tener contrato. Sin hacer mayores problemas, buscó una opción de salida y tiene todo listo para partir a Argentinos Juniors.

Este domingo el jugador se despidió del Romántico Viajero con una sentida publicación en Instagram, donde expuso un video con sus mejores momentos en la U y agregó un extenso texto dedicado al club, los funcionarios y los hinchas.

“Hoy toca despedirme de esta hermosa, gigante institución, donde durante estos 3 años fuimos muy felices. Pasando momentos buenos, también no tan buenos, pero siempre juntos y unidos”, comenzó expresando.

“A todos los funcionarios, staff, utileros, área médica, cocineros, cancheros, cuerpos técnicos, planteles que pasaron en estos años, que forman parte y son el gran aporte del día en el CDA. A ustedes, los hinchas azules, solo palabras de agradecimiento por ese apoyo, ese amor incondicional siempre conmigo y mi familia donde nos tocó defender esta hermosa camiseta”, continuó.

“Hoy tocó partir, pero nuestros corazones seguirán unidos para siempre. Los voy a extrañar, chunchitos de corazón”, completó el ex Independiente de Avellaneda.

