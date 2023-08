Universidad de Chile ya deja en el pasado lo que fue su dura caída ante Magallanes y ahora pone todo su foco para lo que será su partido ante O’Higgins de Rancagua, en la que los ‘Azules’ buscarán dejar atrás su mala racha en el torneo.

En esta jornada, el delantero argentino Leandro Fernández conversó con los medios de comunicación y tuvo palabras para lo que ha sido su reintegro dentro del equipo tras su largo periodo que lo alejó de las canchas por problemas de salud.

“De a poco me voy sintiendo mejor, uno siempre quiere arrancar el partido partiendo, pero hay que aceptar lo que dice el entrenador”, partió señalando Fernández.

En esa misma línea, el atacante señaló que con el correr de los días ha estado mejor desde lo físico y que está paciente a la espera de tener la chance de ser titular en la U.

Leandro Fernández habla de su rendimiento personal en la U | Foto: Photosport

“Yo me siento bien, con el correr de los entrenamientos me he sentido mejor. Cuando me dijeron que ya podía entrenar ya quería jugar de entrada, pero entendiendo la situación en la que venía, hay que esperar. Estaré dispuesto a lo que decida el entrenador y ahí veré”, explicó.

Haciendo un balance más generalizado a lo que ha sido su año en la Universidad de Chile, el argentino recalca que se ha sentido muy cómodo dentro del club y espera poder ser un mayor aporte en este cierre de temporada.

“Me he sentido bien, contento por la institución como me ha recibido, tuve ese percance que me impidió estar algunos partidos, pero de apoco me voy sintiendo mejor y ojalá que pueda ir ayudando más al equipo”, explicó a los medios.

Finalmente, Fernández habló sobre lo que ha sido el momento que atraviesa hoy el equipo ante su mala racha de resultados, en la que pide no perder la calma.

“Hay que estar tranquilos como delanteros y el plantel para afrontar lo que queda de Campeonato y tratar de seguir sumando buenos partidos, convertir aún más, es una parte que se asocia a todo el equipo”, cerró.