El delantero argentino, Leandro Fernández sigue siendo muy recordado dentro del hincha de la Universidad de Chile tras lo que fue su abrupta salida a inicio de este 2026, en la que el ‘Lea’ tuvo que dejar el club tras no estar en los planes del entrenador en aquel entonces, Francisco Meneghini.

Hasta día de hoy, el lazo de los hinchas del ‘Romántico Viajero’ con el atacante argentino se mantiene intacto, en la que incluso muchos sueñan con un retorno del ‘Lea’ en el próximo mercado.

En las últimas horas, el mismo Leandro Fernández dio una entrevista a ‘SC Shorts’ en la que recordó lo que fue su estadía dentro de la Universidad de Chile, en la que partió remarcando el gran cariño que tiene con la hinchada.

“Siempre la gente me tiene un gran aprecio, me ha ido creo que bien, es un cariño muy lindo con ellos, es otra relación con el hincha de la U, me quieren mucho y yo también los quiero mucho”, partió señalando Fernández.

Agregando a lo que fue su paso por la U, el delantero indicó que quedó con una gran pena al no poder haber sido campeón del torneo nacional, pero que le da mucho valor a los títulos que consiguió con la camiseta azul.

Fernández recuerda con emotividad su paso por la U | Foto: Photosport

Publicidad

“No logramos el objetivo en el 2024 de salir campeón por muy poco, pero después fuimos campeón de la Copa Chile y la Supercopa, que le ganamos a Colo Colo”, declaró.

Haciendo un balance de sus tres años en la Universidad de Chile, el ‘Lea’ señaló que su paso por los ‘Azules’ ha sido el más significativo en su carrera en el exterior y que hasta el día de hoy, sigue visitando a Chile para compartir con sus amigos.

“Sí, fueron tres años hermosos de principio a fin, fueron muy lindos, la pasé muy bien y mi familia, tenemos un cariño muy grande, cada vez que podemos vamos, visitamos a los amigos, tenemos nuestra casa allá, cada vez que podemos, vamos”, remarcó.

Publicidad

Concluyendo, Fernández explicó lo que fue el festejo en uno de sus goles en Defensa y Justicia, en el que con sus manos hace el gesto de la U, en la que confirmó que esto lo hace por un amigo que es hincha azul.

“Sí, tengo un amigo que siempre me escribe con el que tengo buena relación, que este gesto significa la “U” y lo hago para él”, concluyó.