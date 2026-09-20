¡La U lo marcó! Leandro Fernández cruza la frontera y celebra las Fiestas Patrias en Chile

El delantero argentino estuvo junto a su esposa, Tamara Taborda, en la Región Metropolitana. ¿Quiere regresar a Universidad de Chile?

Universidad de Chile es un amor que nunca se olvida y así lo demuestra Leandro Fernández. El atacante de 35 años no dudó en cruzar la frontera y regresar al país para celebrar las Fiestas Patrias.

A pesar de que viste la camiseta de Defensa y Justicia en Argentina, el delantero aprovechó la pausa en su competencia local para retornar a Santiago. Lo hizo para compartir junto a viejas amistades.

Ello fue expuesto por su esposa, Tamara Taborda, a través de redes sociales. El ariete confirmó todo el cariño que le tiene al territorio que le robó el corazón e, incluso, se vistió de huaso. Con chupalla y todo.

Además de gozar de algunos brebajes, la familia del experimentado goleador se sentó a comer un asado. La evidencia está sobre la mesa: el aprecio por su vecina patria es genuino.

Una vez más, se ratifica que el fútbol une lo que, algunas veces, otras cosas no logran: el lazo entre Leandro Fernández y Chile está más vivo que nunca. ¿Volverá a jugar en este lado de la cordillera antes de su retiro?

¿Leandro Fernández extraña a Universidad de Chile? Regresó a Santiago. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Leandro Fernández brilló en Universidad de Chile

Cabe consignar que el futbolista en cuestión representó a la escuadra azul entre 2023 y 2025, disputando 100 partidos: marcó 33 goles y entregó 23 asistencias. Se coronó campeón de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

Durante esta temporada, Leandro Fernández ha jugado 21 encuentros junto a Defensa y Justicia, registrando cuatro tantos y dos asistencias.

Leandro Fernández celebra las Fiestas Patrias de Chile

Leandro Fernández viajó a Chile para las Fiestas Patrias. (Foto: Instagram)