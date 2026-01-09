Luego de que el técnico Francisco Meneghini decidiera marginarlo del proyecto 2026, el delantero Leandro Fernández puso fin a su etapa en Universidad de Chile. El atacante argentino, que arribó al club en 2022, rescindió su contrato y viajó este viernes a Buenos Aires para sellar su vínculo con Argentinos Juniors.

Antes de embarcar, el “Lea” aclaró que su partida se debió estrictamente a criterios deportivos del nuevo DT: “No se rompe la relación. El entrenador no quería contar conmigo y me tuvieron que buscar una salida. Por suerte se consiguió rápido, así que tranquilo. Tengo que llegar, hacerme la revisión y que esté todo bien para poder firmar”, apuntó.

El atacante también aprovechó para despejar los rumores sobre supuestos roces con el plantel azul, mostrándose tajante ante las versiones que cuestionaban su conducta. “Siempre fui buen compañero. He leído cosas por ahí que no me gustaron, son totalmente mentira. Si quieren, pueden consultar con quien quieran. El que me conoce sabe quién soy”, enfatizó el argentino.

Pese a reconocer que su personalidad es fuerte, descartó cualquier tipo de quiebre en el vestuario: “Tengo un carácter que por ahí no le gusta a todos, pero siempre voy de frente y nunca por atrás”, declaró antes de partir a Argentina.

Finalmente, el delantero dejó la puerta abierta a un futuro regreso al club. “Sé que puedo volver en cualquier momento, la intención siempre va a estar. Fueron tres años hermosos donde fui de menos a más. No terminé tan bien, pero creo que relativamente tengo números buenos en la U”, cerró.

En resumen

Adiós por decisión técnica: Leandro Fernández rescindió con la U y partió a Argentinos Juniors al no ser considerado por el DT Francisco Meneghini.

Rumores desmentidos: Negó conflictos internos en el camarín, calificando de mentira las versiones sobre una mala relación con sus compañeros.

Deseo de volver: Valoró positivamente sus tres años en el club y dejó abierta la puerta para un futuro regreso.