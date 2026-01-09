En Universidad de Chile hubo un verdadero terremoto, luego que el nuevo entrenador Francisco ‘Paqui’ Meneghini haya cortado al delantero argentino Leandro Fernández, uno de los nombres que más se había identificado con la U en los últimos años.

El atacante de 34 años tenía contrato vigente con los azules y ahora rescindirá para volver a Argentina, generando un profundo vacío en la hinchada del Romántico Viajero.

En medio de esta polémica decisión del director técnico argentino, salió a dar su opinión el carismático periodista nacional Romai Ugarte, quien en conversación con BOLAVIP hizo una férrea defensa al ex Independiente de Avellaneda.

“Me sorprendió absolutamente. Ahora, están sacando a alguien, mucha gente habla del ADN de la U, y ahí están sacando del ADN de la U. Lo que tiene que hacer Paqui, hay que tenerle la confianza, la gente de la U, el hincha, de que con estos movimientos va a ganar el título. Paqui viene por el campeonato, no por discurso, no por hablar, no por proyecto a largo plazo, formación… porque, ¿cuántos juveniles se fueron? Como siete, ocho. Entonces, está conformando un plantel para ganar el torneo”, comenzó exponiendo.

“Ahora, ¿este equipo es mejor que el que estaba? ¿Los delanteros son mejor a lo que viene? La delantera de la U se quedó como Colo Colo, con un solo delantero, (Maximiliano) Guerrero. Se fueron todos”, resaltó.

Respecto a la salida de Lea Fernández, Ugarte sacó toda la artillería, ya que si fuera por él, tendría que haberse quedado en el elenco estudiantil.

“Para mí, por supuesto que es algo negativo. Pero aquí el que está haciendo el equipo es Paqui. Si yo fuera entrenador de la U, no lo saco nunca, no lo saco. Recordemos que tuvo una lesión, hay que hacer memoria un poco en esta cuestión, estuvo lesionado. Y cuando volvió, en el impulso final de la U, yo creo que de los más altos era Fernández, se había ganado el puesto”, cerró el ex rostro del CDF.

Leandro Fernández fue cortado por Paqui Meneghini y se va de la U. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En síntesis