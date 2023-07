Lucas Assadi se ha convertido, poco a poco, en uno de los cracks de Universidad de Chile y, por lejos, uno de los proyectos más exportables del fútbol chileno mostrando pinceladas de lo que es su brutal talento dentro de la cancha.

Uno que supo jugar en una posición parecida y es una voz más que autorizada en los azules es el histórico Leo Rodríguez, quien está de visita en Chile y obviamente aprovechó de pasar por el CDA para visitar al equipo de sus amores.

En la instancia, conversó con el canal oficial de los azules y tuvo palabras para Lucas Assadi, sobre quien solo tuvo palabras de buena crianza y reza para que no se vaya antes de que explote en el conjunto laico.

Lucas Assadi recibió la bendición del Leo Rodríguez. | Foto: Photosport

“Tiene un potencial enorme, es un jugador diferente. Creo que es muy joven todavía, llevar el peso de ser el conductor, llevar la ‘10’ de la U no es fácil, creo que tiene las condiciones y a través de que él vaya creciendo, madurando, teniendo confianza y continuidad seguramente se va a transformar en el futbolista que todos esperamos”, dijo el Leo.

Rodríguez implora para que no lo vendan tempranamente: “Ojalá que no se venda, porque hoy los futbolistas se venden muy rápido, no terminan de consolidarse, aunque es entendible que así sea porque el fútbol es un negocio y se ha transformado de esa manera, pero ojalá que pueda darnos todas las alegrías que los azules estamos esperando de él”.

Lucas Assadi espera seguir deslumbrando al hincha de la U este sábado, cuando los azules le den el ‘vamos’ a la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023 enfrentando a Huachipato en el sur de Chile.