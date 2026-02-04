Marcelo Morales volvió a Universidad de Chile para iniciar una nueva etapa en su corta carrera, luego de su paso poco exitoso por el New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS).

El regreso del formado en el Centro Deportivo Azul (CDA) ha generado altas expectativas y también críticas por su estado físico, por lo que el lateral izquierdo intentará demostrar nuevamente todo su potencial en el fútbol chileno.

De hecho, con su vuelta a la U, “Bizcochito” tiene la oportunidad de relanzar su carrera en un club que conoce a la perfección y ser protagonista en la defensa con Francisco Paqui Meneghini.

Este será el segundo paso de Marcelo Morales en la U | FOTO: Ubilla/Photosport

Barticciotto: palabras de respaldo para “Shelo” Morales en su vuelta a la U

En ese contexto, Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo, se refirió al regreso de Morales en ESPN Chile y sus palabras no pasaron desapercibidas entre los simpatizantes bullangueros.

“Yo cuestionaría a Marcelo Morales si él no hubiese hecho nada para triunfar o si se hubiese portado malo, ahí sí lo cuestionaría. Pero un jugador que va afuera y hace todo lo posible, lamentablemente no pudo triunfar”, aseveró.

Con estas declaraciones, “Barti” destaca que las circunstancias no siempre dependen solo del jugador, sino también de factores externos como la adaptación a nuevas ligas y estilos de juego.

