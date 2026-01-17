Universidad de Chile afrontará este domingo 18 un amistoso de alto impacto frente a Racing Club de Avellaneda, duelo que no solo marcará el inicio del ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini, sino que también permitirá ver en cancha a los nuevos refuerzos del plantel azul.

El duelo ante el cuadro argentino, que se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, permitirá al cuerpo técnico observar en cancha el trabajo realizado durante los primeros días de pretemporada.

En ese escenario, el compromiso frente al elenco que dirige Gustavo Costas no solo genera expectativa por el rival, sino también por las novedades que presentará la U en su formación.

Debut para Rivero y Romero, y redebut de Eduardo Vargas en la U ante Racing

El partido marcará el inicio de nuevas historias individuales dentro del plantel azul, junto con el regreso de un nombre que despierta ilusión en la hinchada.

Entre las principales novedades destacan el argentino Octavio Rivero y el paraguayo Lucas Romero, quienes vivirán su debut con la camiseta del Romántico Viajero en el amistoso ante La Academia.

Distinto y especial es el caso de Eduardo Vargas, quien protagonizará su redebut con la camiseta azul. El delantero regresa tras 15 años al club laico y su presencia añade un componente emocional al encuentro, más allá de su carácter amistoso.

Está todo listo para ver nuevamente a Turboman vistiendo la camiseta de la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Así, el duelo ante Racing se transforma en una instancia clave para comenzar a observar el aporte de los nuevos nombres, el peso simbólico del retorno de Vargas y las primeras señales del equipo que Paqui Meneghini.

En síntesis…