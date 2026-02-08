El ciclo de Francisco Meneghini en Universidad de Chile no despega y sigue sin convencer. Tras la dura caída 2-1 en Talcahuano ante Huachipato por la fecha 2 de la Liga de Primera, todos los fantasmas azules volvieron a aparecer.

Y es que la caída ante los ‘acereros’, no sólo profundizó el mal momento futbolístico del elenco universitario, sino que dejó un dato imposible de ignorar: con apenas un punto en dos fechas, la U firmó su peor arranque de campeonato desde 2019, año en que los azules caminaron por la cornisa.

El paralelismo con 2019 no es menor: aquella temporada terminó siendo una de las más traumáticas en la historia reciente del club. Tras un par de temporadas auspiciosas, los números vuelven a golpear al Romántico Viajero y dejan en evidencia un equipo que aún no encuentra la identidad futbolística y con un margen de error cada vez más estrecho.

El registro expone con crudeza el bajo rendimiento del ciclo de Paqui y enciende las alarmas en el Centro Deportivo Azul, especialmente considerando que en las próximas fechas la U visitará el Monumental en el Superclásico ante Colo Colo y se jugará la clasificación de Copa Sudamericana ante Palestino.

La U sigue sin saber de triunfos en la Liga de Primera 2026 (Photosport).

La U firmó el peor arranque desde 2019

2026: 1 punto



1 punto 2025: 6 puntos



6 puntos 2024: 6 puntos



6 puntos 2023: 3 puntos



3 puntos 2022: 6 puntos



6 puntos 2021: 2 puntos



2 puntos 2020: 3 puntos



3 puntos 2019: 1 punto

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo desafío de la U será el viernes 13 de febrero a las 20:30 horas cuando por la tercera fecha de la Liga de Primera visiten a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Ambos rivales también se verán las caras el 4 de marzo cuando se midan por la primera ronda de la Copa Sudamericana.