PREVIA: ¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA U!

El entrenador Francisco Meneghini confirma la formación de Universidad de Chile para este partido contra Huachipato en la Octava Región. El DT de 37 años hace cambio de esquema, incorporando a Nicolás Ramírez en la zaga, retornando a Israel Poblete al equipo inicial y Eduardo Vargas tendrá su primer partido como titular.

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Eduardo Vargas (3-5-2).