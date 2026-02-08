EN VIVO | Huachipato 0-1 Universidad de Chile: ¡Eduardo Vargas inaugura el marcador en Talcahuano!
Este domingo al mediodía se enfrentan Huachipato y Universidad de Chile en Talcahuano, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.
23' 1T: ¡Casi gol de la U!
Javier Altamirano casi anota un golazo olímpico desde el tiro de esquina, que fue evitado por el arquero Sebastián Mella.
13' 1T: ¡GOOOOOL DE LA U!
Eduardo Vargas abre la cuenta para Universidad de Chile con un cabezazo tras un disparo de Diego Vargas que impactó en el palo. Este es su primer tanto desde su regreso al Romántico Viajero. ¡La U lo gana por 0-1 en Talcahuano!
08' 1T: ¡Gol anulado para Huachipato!
El goleador Lionel Altamirano convertía el 1-0 para el dueño de casa, pero inmediatamente la conquista fue anulada por fuera de juego. El marcador sigue 0-0 en Talcahuano.
04' 1T: ¡Estuvo cerca la U!
Eduardo Vargas casi abre la cuenta en Talcahuano con un cabezazo que se fue sobre el travesaño, luego de un extraordinario centro del juvenil Diego Vargas.
01' 1T: ¡Comenzó el partido!
Ya se juega el primer tiempo del partido entre Huachipato y Universidad de Chile por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.
PREVIA: ¡YA ESTÁN LOS EQUIPOS EN LA CANCHA!
Los jugadores de Huachipato y Universidad de Chile saltan a la cancha del Estadio CAP de Talcahuano, para disputar este partido válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.
PREVIA: Los equipos se van a camarines
Los jugadores de Huachipato, Universidad de Chile y los árbitros vuelven a camarines para prepararse y regresar a la cancha para disputar el partido.
PREVIA: Así fue el trabajo precompetitivo de la U en Talcahuano
PREVIA: Estas son las bajas de Universidad de Chile
La U tiene tres bajas para este compromiso, dos por lesiones y un suspendido: Marcelo Díaz (reintegro deportivo), Octavio Rivero (sinovitis en regresión) y Juan Martín Lucero (suspendido).
PREVIA: Huachipato también hace el trabajo precompetitivo
Los pupipos de Jaime García hacen el trabajo precompetitivo en la cancha del Estadio Huachipato-CAP previo al partido contra Universidad de Chile. (Foto: Bolavip)
PREVIA: La U hace el trabajo precompetitivo en la cancha
Los jugadores de Universidad de Chile pisan el césped del Estadio Huachipato-CAP para hacer el trabajo precompetitivo de cara al partido que empieza a las 12:00 horas.
PREVIA: La U estrenará su nueva camiseta de visita
En este partido Universidad de Chile estrenará su camiseta alternativa de esta temporada 2026, que en su mayor parte es color blanco, pero también tiene tintes azules y rojos en un llamativo diseño. (Foto: @udechile)
PREVIA: ¡Huachipato también tiene su formación confirmada!
El entrenador Jaime García dio a conocer el XI de Huachipato para enfrentar este domingo a Universidad de Chile.
Sebastián Mella; Renzo Malenca, Rafael Caroca, Nicolás Vargas; Maximiliano Gutiérrez, Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Lucas Velásquez, Ezequiel Cañete; Lionel Altamirano y Maximiliano Rodríguez (3-5-2).
PREVIA: ¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA U!
El entrenador Francisco Meneghini confirma la formación de Universidad de Chile para este partido contra Huachipato en la Octava Región. El DT de 37 años hace cambio de esquema, incorporando a Nicolás Ramírez en la zaga, retornando a Israel Poblete al equipo inicial y Eduardo Vargas tendrá su primer partido como titular.
Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Eduardo Vargas (3-5-2).
PREVIA: Huachipato también llega a su casa para enfrentar a la U
El plantel acerero ya se encuentra en el interior del Estadio CAP para enfrentar a Universidad de Chile. (Foto: @Huachipato)
PREVIA: ¡La U ya está en el Estadio Huachipato-CAP!
La delegación azul hizo su arribo al Estadio Huachipato-CAP de Talcahuano para el partido de este mediodía contra los Acereros. (Foto: @udechile)
PREVIA: Este canal de TV transmitirá el partido en vivo
El partido entre Huachipato y Universidad de Chile es transmisión televisiva exclusiva de TNT Sports Premium y en streaming por la plataforma de pago HBO MAX, con suscripción a TNT Sports.
PREVIA: ¡El Estadio CAP está listo y dispuesto!
Así se ve la cancha del estadio de Huachipato para este compromiso con Universidad de Chile. Si bien el día está nublado, a la hora del partido comenzará a despejarse y la temperatuta estará entre los 19 y 20 grados. (Foto: Bolavip)
PREVIA: ¡Iniciamos la cobertura del partido!
Este domingo a las 12:00 horas, se enfrentan Huachipato y Universidad de Chile en el Estadio Huachipato-CAP de Talcahuano, por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026. El compromiso se jugará a puertas cerradas.
La fecha 2 de la Liga de Primera 2026 se sigue jugando este domingo 8 de febrero, donde el duelo que abre la jornada dominical es entre Huachipato y Universidad de Chile en el Estadio CAP de Talcahuano.
Los azules visitan a los acereros con la ilusión de conseguir su primer triunfo en el torneo, ya que en su debut empataron sin goles en un acontecido partido contra Audax Italiano en el Estadio Nacional.
Por su parte, el cuadro siderúrgico viene de una derrota en el estreno, pues se inclinó por 1-0 ante Cobresal en el campamento minero El Salvador.
El partido entre Huachipato y la U se disputará a puertas cerradas por decisión de las autoridades locales, para evitar cualquier incidente en la zona de catástrofe, tras los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío.