La fecha 2 de la Liga de Primera 2026 se sigue jugando este domingo 8 de febrero, donde el duelo que abre la jornada dominical es entre Huachipato y Universidad de Chile en el Estadio CAP de Talcahuano.

Los azules visitan a los acereros con la ilusión de conseguir su primer triunfo en el torneo, ya que en su debut empataron sin goles en un acontecido partido contra Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Por su parte, el cuadro siderúrgico viene de una derrota en el estreno, pues se inclinó por 1-0 ante Cobresal en el campamento minero El Salvador.

El partido entre Huachipato y la U se disputará a puertas cerradas por decisión de las autoridades locales, para evitar cualquier incidente en la zona de catástrofe, tras los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío.