En Universidad de Chile miraron de lejos el gran estreno personal que tuvo el delantero Lucas Di Yorio en México, quien regresó al fútbol azteca, luego que Azul Azul no quisiera adquirir su pase.

El goleador de 29 años dijo presente en la primera jornada del Torneo de Clausura en la Liga MX, donde fue titular y disputó todo el partido con el Santos Laguna ante Necaxa.

El atacante trasandino fue de lo más rescatable de su equipo, que se inclinó por 3-1 ante los Rayos, pues anotó el descuento de los Guerreros, con un gol casi imposible.

Tal cual, porque Di Yorio convirtió a los 28 minutos un golazo prácticamente sin ángulo, desde el sector derecho del área, donde sacó un remate potente que se coló entre el primer palo y el arquero Ezequiel Unsain, con algo de complicidad de este último.

Cabe recordar que el trasandino venía de anotar 14 goles con la U. El último había sido hace más de un mes, el 6 de diciembre en el triunfo por 3-2 sobre Deportes Iquique en la fecha final de la Liga de Primera 2025.

Mira el VIDEO del gol a continuación:

En síntesis