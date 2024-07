Manuel de Tezanos le baja el pulgar al posible retorno de Charles Aránguiz a la U. de Chile: "No lo necesita"

Universidad de Chile se sigue preparando para lo que es el reinicio del Campeonato Nacional, en la que los ‘Azules’ se mantienen expectantes dentro del mercado, en la que sueñan con lo que es un anhelado retorno a la tienda azul: el del volante Charles Aránguiz.

Sobre esto, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en Radio Agricultura y se refirió a esta posibilidad, en la que fue muy tajante en señalar de que el ‘Príncipe’ no es el hombre que hoy necesita la Universidad de Chile para reforzar su plantel.

“No sé si es el jugador que necesita en estos momentos la U, la U tiene a Marcelo Díaz, creo que poner a los dos en cancha, no lo sé, son los dos grandes jugadores, pero creo que se topan”, partió señalando de Tezanos.

Siguiendo en esa línea, el comunicador declara que con el pasar de los años, Aránguiz ha ido perdiendo ese gran despliegue que se le era muy característico en el peak de su carrera y que hoy, es un jugador completamente diferente, en la que apunta a que tiene un gran posicionamiento en su puesto, pero con un despliegue más acotado.

Aránguiz es opción en la U | Foto: Photosport

“La función de Aránguiz desde el Leverkusen que es Marcelo Díaz en su función, en la selección cambiaba, pero Aránguiz en el Inter tiene poco recorrido, es muy posicional, hace jugar a sus compañeros, tiene un gran despliegue como siempre y todo, pero ya no es un box to box, entonces yo creo que no lo necesita la U. Hoy son jugadores distintos”, explicó.

Finalmente, de Tezanos manifestó que la gran prioridad en la Universidad de Chile para este mercado es en poder fichar a un delantero, ya que siente que al equipo de Gustavo Álvarez le falta un pepero, ya que sus jugadores no han cumplido de muy buena forma su rol en el ataque.

“Yo siento que la U requiere más gol, si se va a gastar plata, que se la gaste en un delantero, si va a gastar plata que sea en un jugador que después tenga reventa”, concluyó.