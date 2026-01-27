Universidad de Chile vive días movidos fuera de la cancha en la antesala de su estreno en la Liga de Primera 2026, no solo por la sanción que dejará a miles de hinchas fuera del Estadio Nacional, sino también por la fuerte polémica que se instaló en torno al precio de las entradas.

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de críticas por parte de los fanáticos del Romántico Viajero, quienes apuntaron directamente contra Azul Azul por los altos valores fijados para asistir al coloso de Ñuñoa.

La molestia escaló rápido y terminó cruzando la puerta del camarín, donde uno de los referentes del plantel tomó nota del descontento de la hinchada.

El tema del precio de las entradas de la U es de nunca acabar | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Marcelo Díaz y su postura sobre el precio de las entradas de la U

En ese escenario, fue nuevamente Marcelo Díaz, capitán y voz autorizada del equipo, quien decidió salir al paso y fijar una postura clara frente al tema.

“Es un tema bastante complicado, que afecta obviamente el bolsillo de nuestros hinchas. Es difícil muchas veces ser jugador, ser hincha, porque yo por lo menos me pongo en el bolsillo de todas las personas, me pongo en el lugar de todos”, comenzó señalando el volante de la U.

En esa misma línea, Díaz explicó el conflicto interno que vive entre su rol de futbolista y su mirada como hincha. “Como jugador te digo que sí necesito el apoyo de los hinchas, sí necesito que llenen el estadio, que seamos locales en todas partes, todo el año. Como hincha me pongo en esa posición y digo: otra vez me subieron el precio, otra vez me subieron el abono”, sostuvo.

Además, el referente azul apuntó al contexto país y empatizó con el esfuerzo económico que hacen los fanáticos. “Acá opino como persona porque el país está carísimo, está todo caro, entonces el fútbol no está exento del país. Es un tema difícil y a mí me gustaría que el estadio estuviera completo”, expresó.

Finalmente, Marcelo Díaz volvió a traspasar la responsabilidad a Azul Azul y pidió una mirada más colectiva para que el tema no se descontrole. “Creo que los que colocan los precios muchas veces son los que tienen que dar explicaciones. No soy yo porque no tengo esos valores. Sé que es un tema bastante complicado y que tenemos que trabajar todos en conjunto para que eso no se vaya de las manos el día de mañana”, sentenció.

En síntesis…

