Este sábado se vivió un candente clásico universitario por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional 2024, donde Universidad Católica venció por 2-1 a Universidad de Chile, de visita en el Estadio Nacional. Duelo que terminó con polémica, protagonizada por Nicolás Castillo.

Lamentablemente, tras el pitazo final el delantero de los Cruzados realizó gestos obsenos a la barra de la U, mientras abandonaba el campo de juego.

La respuesta del capitán de la U a Nicolás Castillo

Y en zona mixta, el capitán de los azules, Marcelo Díaz, se enteró de lo sucedido. Ante aquello, decidió enviar un profundo mensaje para terminar con este tipo de actos en el fútbol.

“Bueno, cada uno es responsable de sus acciones. Se los dije a ellos también, nos ganaron bien, vayan a celebrar, celebren tranquilos, pero esas cosas no las tenemos que ver nosotros. Ya jugaremos de vuelta, nos queda un partido obviamente jugando de visita contra ellos y donde tenemos que ganar”, partió diciendo.

“Siempre voy con el mensaje de la seguridad y del respeto sobre todas las cosas, tanto en la derrota como en la victoria. Hoy, por lo mismo, nosotros perdemos y nos depedimos de la gente, porque les merecenos un respeto. Y así como nos tocó ganar en la cuarta fecha en el Monumental, nos fuimos con respeto también, sin hacer provocaciones, porque es parte de“, reflexionó Chelo Díaz.

Sin entrar en mayores polémicas, Carepato también tuvo palabras para lo que fue esta dura derrota de la U, que además perdió su invicto en el torneo: “Son partidos que se definen por detalles y hoy el detalle pasó por ese gol. No pudimos empatar y nos quedamos con las manos vacías”.

Marcelo Díaz reconoció el triunfo de Universidad Católica. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Los reconocimientos al golazo de Fernando Zampedri

Finalmente, se refirió al gran gol de Fernando Zampedri que desequilibró el marcador a favor de los precordilleranos. En esa línea, fue consultado por la celebración del Toro, que también algunos la consideraron provocativa.

“No lo ví celebrar, pero obviamente haciendo un gol así, yo capaz que agarro el banderín y y me doy vueltas por el estadio celebrando. Cada uno celebra de la forma que quiere. Yo por lo menos no puedo decir nada, porque ha sido un golazo y se llevan un triunfo que obviamente nosotros no queríamos pero nos ganaron”, concluyó el volante de 37 años.