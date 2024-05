El delantero argentino de Universidad de Chile, Leandro Fernández está muy próximo a renovar contrato con los azules, según cuentan las últimas informaciones.

Buscando reacciones, BOLAVIP CHILE conversó con el periodista Marco Sotomayor, quien alabó el hecho que la dirigencia azul haya querido asegurar al Pájaro Loco.

“Está absolutamente bien renovado, para mi es el jugador más desequilibrante del fútbol chileno y blindarlo por un par de años, es bastante lógico, una decisión bien futbolera”, sostuvo Sotomayor.

El panelista de Círculo Central (Su Círculo) de todos modos, entregó sus reparos sobre qué podría ocurrir con Fernández. “Lo único que asusta es que no se vaya a achanchar, nomás. Pero esperemos que no, es un tipo grande, confiable y a mi es de los que me da gusto verlo en las canchas”, enfatizó.

El trasandino seguirá su carrera en la U (Photosport)

Sotomayor: “Fernández es un jugador que…”

Sin embargo, el comunicador está viendo algo malo en Fernández en el último tiempo. “Lo he notado un poco ansioso en el último tiempo, en los últimos partidos. Tiene como ‘la obligación’ de jugar de primera y no, de pronto debe poner algo de pausa, le falta esa pausa y por lo tanto, muchos balones los pierde”, argumentó.

Finalmente señaló que “Leandro es de los jugadores que arriesga y no te da un pase a un metro, lateralizado. Pero eso, le hace perder muchos balones, aunque un jugador con esas características, me parece coherente el renovarlo”, cerró Sotomayor.