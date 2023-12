Marcos González sale al paso en el momento más doloroso de Yeferson Soteldo: "El hincha de la U no perdona"

Consumado el descenso del Santos en Brasil, los hinchas de Universidad de chile fueron con todo contra Yeferson Soteldo, quienes se desquitaron del venezolano, tras el momento que vive en su carrera.

Y es que muchos trajeron a la memoria los momentos que el pequeño jugador, se burló de la U por los malos momentos que vivió la escuadra azul, olvidándose así de su paso por los universitarios.

Y por cierto, los especialistas no se dejaron esperar, como así, históricos del cuadro estudiantil, quienes salieron al paso del momento de Soteldo, quien vive el drama de haber descendido con el Santos del mítico Pelé.

Marcos González por Yeferson Soteldo: “Son las vueltas del fútbol”

El ex campeón con Universidad de Chile, Marcos González, comentó esta situación que tiene mal al venezolano y que los aficionados de la U han aprovechado de darse un verdadero festín.

Bolavip Chile conversó con el Lobo del Aire, quien de inmediato sentenció que las burlas nunca son buenas y apuntó al Congorocho, quien en su momento le dio con todo a la U, ya que el fútbol siempre trae distintas vueltas.

“No es bueno burlarse de las malas rachas de un equipo, porque las vueltas del fútbol te pueden llevar a algo muy parecido“, apuntó de manera enfática, el ex seleccionado nacional.

Finalmente, ahondó en que eso no se debe hacer y más aún, teniendo a la hinchada azul de por medio, quienes no dejan pasar ninguna y que literalmente, no perdona.

“Del equipo que sea que esté descendiendo, no te puedes burlar. Y además, el hincha de la U no perdona“, concluyó Marcos González.

Soteldo estuvo en la temporada 2018 defendiendo a la U (Photosport)

¿Qué hizo Yeferson Soteldo por la U?

Fue el año 2018, cuando Universidad de Chile tuvo entre sus filas a Yeferson Soteldo, quien defendió la camiseta azul en el Campeonato Nacional de Primera División, Copa Chile y Copa Libertadores.

Durante 37 partidos estuvo el venezolano en cancha vestido de azul, de los cuales en 34 fue titular y anotó siete goles.