El ex guardameta de Santiago Wanderers tenía todo listo para firmar su contrato con la U, pero su inminente fichaje finalmente no se dio.

El guardameta chileno Mauricio Viana realizó gran parte de su carrera en Santiago Wanderers, donde dejó una huella imborrable: fue capitán y segundo arquero con más porterías imbatidas después de Juan Olivares.

Sus buenas actuaciones hicieron que el ex Trasandino de Los Andes despertara en su momento el interés de dos de los tres clubes grandes: Colo Colo y Universidad de Chile.

Cuando corría el año 2016, el elenco laico estaba en búsqueda de un portero que pudiera pelear el puesto con el experimentado Johnny Herrera y el nombre de Viana corría con fuerza, pero todo esto cambió en un abrir y cerrar de ojos.

Viana también defendió la camiseta de Deportes Puerto Montt | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

¿QUÉ PASÓ CON EL FICHAJE DE MAURICIO VIANA EN LA U?

El séptimo jugador con más partidos en la historia del club de la Región de Valparaíso fue invitado al programa Los Tenores de ADN Deportes, donde reveló los motivos del porqué no terminó estampando su firma con el Romántico Viajero.

“La campaña del 2014 es inolvidable, peleando con Colo Colo y la U el título. Ahora, individualmente, el 2016 fue mi mejor momento. Ahí me fui al extranjero”, declaró.

“En esa época tenía todos los papeles listos para irme a la U, pero a mi representante lo llamaron de México. Pregunté con mi familia y tomé la decisión, en el Caracol Azul, de irme a México. No me cuestioné esa decisión. Estaba Johnny Herrera de titular. Me hubiese arrepentido más de no salir del país que quedarme acá”, finalizó.

