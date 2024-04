Si hay un jugador que ha sorprendido en este prometedor arranque de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional de Primera División, ese sin duda es Maximiliano Guerrero.

Y es que el medallista Panamericano realmente no le quedó chica la camiseta de la U, que por cierto la conoce muy bien, y es uno de los valores importantes del equipo que dirige Gustavo Álvarez.

Por si fuera poco, tras anotar el gol del triunfo ante Unión Española, el “Relámpago” como lo apodan, fue elegido como el jugador más destacado según el sitio estadístico Sofascore.

Y es que según la aplicación que revisan muchos de los clubes chilenos, reconocieron al alero con un 7,9 y entre sus cualidades estuvieron sus dos remates al arco, el 74% de sus pases completados, los cinco de seis duelos ganados y sus 40 toques, entre otros.

Maxi Guerrero: Grande entre los grandes

Transcurridas siete jornadas del campeonato, el desempeño del ex Deportes La Serena ha sido digno para aplaudir y es así, como no solo es destacado en la U, si no también que en el certamen.

Así es, Guerrero se posiciona ya en el TOP TEN y se instala en el noveno lugar de los mejores jugadores de la competencia con un 7,43.

El listado de los primeros nueve del torneo (Captura)

El listado lo encabeza el delantero de Deportes Iquique Steffan Pino con un 8,07. Segundo lugar Ariel Uribe de Unión Española 7,64, tercer puesto Rodrigo Contreras de Everton con un 7,60 y en cuarta ubicación el otro azul, Leandro Fernández con un 7,58.