Universidad de Chile tiene todo listo para medirse ante Palestino por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. Será una prueba de fuego para la escuadra estudiantil: aún no suma victorias en el certamen local.

Para revertir tal situación, Francisco Meneghini se inclinó por un movimiento en su formación titular. Según la información recabada por BOLAVIP Chile, el once inicial está ratificado.

¿Cuál es la principal modificación? Javier Altamirano salió del equipo estelar. Luego de su bajo nivel en el último compromiso, el volante ofensivo de 26 años será suplente.

En su lugar, ingresará Juan Martín Lucero. El delantero cumplió su jornada de sanción y será desde el arranque ante los de La Cisterna, lo que no había logrado desde su arribo.

El resto de la alineación, la misma que cayó ante Huachipato en Talcahuano. Sin embargo, hay que destacar un novedoso cambio: habrán dos referentes de área en el campo de juego.

Francisco Meneghini definió el equipo titular de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La formación de Universidad de Chile ante Palestino

El once azul será con: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Lucas Assadi; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

Dicho enfrentamiento entre azules y árabes, válido por la tercera fecha de la Liga de Primera, se jugará este viernes 13 de febrero. Será desde las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

