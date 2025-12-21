Uno de los clubes de Primera División que continúa con una profunda reestructuración es Palestino. Hasta ahora, la principal novedad fue la llegada de Cristián Muñoz a la banca, en reemplazo de Lucas Bovaglio, aunque los movimientos en La Cisterna no se limitan únicamente al cuerpo técnico.

En paralelo, el club árabe ha ido confirmando varias salidas durante los últimos días. A lo largo de la semana se oficializó el adiós de Cristián Suárez, Dixon Contreras, Benjamín Soto y Facundo Castro, todos futbolistas que finalizaron su vínculo contractual con el ‘Tino Tino’.

La lista de despedidas sumó un nuevo nombre este domingo. A través de redes sociales, los tetracolores informaron que Pablo Parra no continuará en el club para 2026, estirando así la lista de jugadores que no serán considerados por la ‘Nona’.

“Tras finalizar su vínculo contractual, Pablo Parra no continuará en Palestino. ¡Te deseamos lo mejor en tus próximos desafíos profesionales!”, señalaron desde el club, sellando la salida del mediocampista que tuvo pasos sin pena ni gloria por Universidad de Chile y Colo Colo.

Pablo Parra dijo adiós a Palestino… ¡y los hinchas festejaron! (FOTO: Photosport).

Los hinchas festejaron la salida de Pablo Parra de Palestino

El anuncio desató una ola de comentarios en la publicación del club. Y es que los hinchas festejaron la salida del volante de 31 años que en La Cisterna apenas se matriculó con un gol y una asistencia en 23 partidos jugados.

“Gracias Parra por…”, “Recordado por…”, “Otro que vino de vacaciones”, “Otra buena no contratación”, “Por fin una buena noticia…”, fueron algunos de los comentarios contra Parra.

Ahora, el jugador formado en Curicó Unido y con pasos por Ñublense, Unión La Calera, Cobreloa, Puebla (México), la U y Colo Colo deberá buscar club para la próxima temporada.