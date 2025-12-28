Palestino se robó todas las miradas este Día de los Inocentes con una “bomba” que hizo explotar las redes sociales: la supuesta contratación de Cristiano Ronaldo para la temporada. Con una gráfica cuidada, tono solemne y el inconfundible “CR7” dominando la imagen, el Tino-Tino se sumó a la tradición de las bromas futboleras que cada año sacan carcajadas —y uno que otro infarto— entre los hinchas.

“¿Lo querían? Lo tienen”, fue el mensaje con el que el club árabe encendió Instagram, acompañado de un emoji pícaro y una aclaración que llegó segundos después, cuando ya medio país había compartido la publicación.

Palestino incluso prometió anunciar “pronto el fichaje real”, dejando claro que todo era parte del juego, aunque más de algún fanático alcanzó a soñar despierto con ver al portugués en La Cisterna.

La creatividad del post no pasó desapercibida y los comentarios no tardaron en llegar. Felicitaciones irónicas, aplausos virtuales y bromas sobre a quién sacarían del once titular inundaron la publicación. “El mejor jugador de la historia”, “¿y a quién mandamos a la banca?” o “yo también quiero que me fichen”, fueron parte del festival de humor que se armó en torno al falso refuerzo estelar.

La talla de Palestino por el día de los inocentes

Más allá de la talla, los ‘Baisanos’ mostraron que saben jugar el partido fuera de la cancha. En un mercado de fichajes donde abundan rumores inflados y anuncios rimbombantes, el club optó por reírse de la lógica del espectáculo y subirse al carro del Día de los Inocentes con una ejecución impecable, que por unos minutos puso al Tino-Tino en el centro de la conversación nacional.

Este tipo de bromas no son nuevas en el fútbol chileno, y todo indica que durante la jornada otros clubes también se animarán a “presentar” refuerzos imposibles, cracks mundiales o regresos soñados. En ese contexto, Palestino marcó la pauta temprano y dejó la vara alta en cuanto a ingenio y timing.

Eso sí, pasada la risa, la realidad volverá rápido. El Tino-Tino deberá anunciar refuerzos de carne y hueso para una temporada que promete ser exigente. Mientras tanto, el club ya ganó su primer aplauso del año: el del humor bien entendido, ese que no suma puntos en la tabla, pero sí simpatía en las redes.

