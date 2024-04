Universidad de Chile ya empieza a sentir lo que será un importante y crucial duelo por el Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ se tienen que enfrentar a Palestino, el actual sublíder del torneo chileno, que hoy acecha a la U.

Previo a este compromiso, el delantero del ‘Romántico Viajero’, Luciano Pons conversó con los medios en conferencia de prensa y habló de lo que ha sido su adaptación en general al fútbol chileno, en la que hizo un feroz punto a lo físico.

“Me he sentido muy cómodo en el club tratando de mejorar y trabajar físicamente día a día, venía de una liga que físicamente no estaba al 100%, porque la liga de Colombia es muy técnica y ya físicamente nacen con ese físico, entonces no se entrenan tanto en eso”, comenzó señalando Pons.

Siguiendo en esa línea, el atacante argentino indicó que el volver a trabajar intensamente en lo físico era algo que no venía realizando y que hoy lentamente, trata de volver a alinearse con aquello junto a sus compañeros.

“Venir acá a un club que se entrena al 100%, como lo es en Argentina, tenía que adaptarme otra vez a esa situación y lo voy haciendo de a poco, con la ayuda de los compañeros y el cuerpo técnico me voy sintiendo cada día mejor”, explicó.

La lección de Pons tras su debut

Por uno de los temas que fue consultado el delantero de la U, fue sobre su expulsión sufrida en el debut ante Audax Italiano, de la cuál explicó y señaló que sacó una importante lección sobre aquello.

“Esa expulsión y ese partido fue algo de ansiedad por querer demostrar y hacer las cosas bien, me excedí un poquito y me terminó jugando una mala pasada”, profundizó.

Finalmente, Pons manifiesta que ha ido trabajando mucho en la interna sobre lo que es su carácter, para que hechos como en el duelo ante Audax Italiano no vuelvan a perjudicarlo a él y a sus compañeros.

“Trabajando día a día fui bajando el carácter, tratando manejarlo de la mejor manera para que no me vuelva a suceder, hoy en día las veces que me tocó entrar, ni hablé con el árbitro para no desenfocarme”, concluyó.