El mercado de pases se mantiene activo dentro del fútbol chileno, en donde cada uno de los clubes de nuestro país busca reforzarse de buena forma pensando en este 2026.

Uno de estos equipos es Deportes Antofagasta, el conjunto del norte de nuestro país tiene el foco puesto en este nuevo año, en donde tiene su gran objetivo de volver a la primera división.

Por esto, en el conjunto ‘Puma’ trabajan con todo en este mercado para poder reforzar su plantel y en las últimas horas habría alcanzado un acuerdo con un ex jugador de la Universidad de Chile.

Se trata del volante Iván Rozas, quien tendría todo listo para transformarse en nuevo refuerzo de Deportes Antofagasta para el 2026, según informó el periodista Matías Larraín en su cuenta de ‘X’.

Rozas será nuevo refuerzo de Antofagasta | Foto: Photosport

“Deportes Antofagasta alcanzó un principio de acuerdo con Iván Rozas (27). El volante formado en Universidad de Chile disputó su última temporada con Deportes Copiapó. Su llegada se concretará a inicios de la próxima semana a la ciudad de Antofagasta”, informó.

De esta manera, Deportes Antofagasta sumaría una importante incorporación de cara al 2026, en la que espera poder conformar un plantel competitivo para conseguir su vuelta a la división de honor.

