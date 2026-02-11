El sólido triunfo 2-0 de Universidad Católica ante Deportes Concepción en el Claro Arena no solo dejó buenas sensaciones en el mundo cruzado, sino que también reforzó una convicción que Miguel Ángel Neira viene sosteniendo desde la pretemporada: la UC será campeón antes de que finalice la Liga de Primera.

El histórico campeón con los ‘Cruzados’ analizó el presente del equipo en conversación con Bolavip Chile y fue categórico al proyectar el desenlace del torneo. “Lo dije antes, Universidad Católica va a salir campeón faltando varias fechas antes que termine el torneo”, afirmó.

Miguel Ángel Neira se la juega con la UC campeón.

Para Neira, el triunfo ante Concepción mostró un alza futbolística, especialmente en el mediocampo. Uno de los puntos altos fue Matías Palavecino, a quien no dudó en destacar pese a críticas anteriores. “Yo lo había criticado a Palavecino en la Supercopa, pero ese día ante Deportes Concepción, él fue fundamental. Ese pase antes no lo daba nadie en Universidad Católica, que le metió Palavecino a Zampedri. Entonces, fue muy importante en todo lo que fue el partido de la Católica”, sostuvo.

No todo fue elogio. Neira también abordó la expulsión de Gonzalo Montes, calificándola como innecesaria. “Él es un jugador importantísimo en el ataque en la Universidad Católica. Ya no es un cabro chico, no puede hacer esas cosas, más encima jugando de local. Son tonteras”, señaló. De todos modos, relativizó el hecho: “Puede haber sido un arrebato. Creo que es un mal momento de él y nada más, pero le va a servir de experiencia”, cerró.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

POS CLUB PJ G E P GF GC DG PTS 1 U. La Calera 2 2 0 0 4 1 3 6 2 O’Higgins 2 2 0 0 3 1 2 6 3 Audax Italiano 2 1 1 0 3 0 3 4 4 U. Católica 2 1 1 0 4 2 2 4 5 Deportes Limache 2 1 1 0 4 2 2 4 6 Coquimbo Unido 2 1 0 1 3 2 1 3 7 Colo-Colo 2 1 0 1 3 3 0 3 8 Huachipato 2 1 0 1 2 2 0 3 9 Cobresal 2 1 0 1 2 3 -1 3 10 Univ. Concepción 2 1 0 1 1 3 -2 3 11 Ñublense 2 0 2 0 2 2 0 2 12 La Serena 2 0 1 1 2 3 -1 1 13 U. de Chile 2 0 1 1 1 2 -1 1 14 Palestino 2 0 1 1 2 4 -2 1 15 Concepción 2 0 0 2 1 4 -3 0 16 Everton 2 0 0 2 0 3 -3 0

En síntesis…

Promesa de título: El ídolo Miguel Ángel Neira afirmó que la UC será campeón de forma anticipada tras el sólido nivel mostrado ante Deportes Concepción.

Alza individual: Neira elogió la visión de juego de Matías Palavecino, calificándolo como pieza clave para asistir a Zampedri en el mediocampo cruzado.

Crítica a Montes: Pese al optimismo, el histórico fustigó la expulsión de Gonzalo Montes, tildándola de una “tontera” impropia de un jugador de su experiencia.