Universidad Católica sumó su primer triunfo en la Liga de Primera 2026 tras derrotar por 2-0 a Deportes Concepción. La UC se impuso frente al León de Collao con goles de Fernando Zampedri y Justo Giani.

A los 73´minutos de juego, Clemente Montes, sería expulsado tras una infantil agresión sobre el defensor Fausto Grillo. El delantero le habría lanzado una patada desde el suelo luego de un forcejeo mutuo, que culminaría con su expulsión.

Cristián Garay, el juez designado para el encuentro de ayer en el Claro Arena, habría dado a conocer el informe arbitral sobre la sanción al extremo cruzado.

“Ser culpable de conducta violenta. Tras una disputa con un adversario que se encontraba en el suelo antes de reincorporarse al juego, el jugador lanza una patada con uso de fuerza excesiva, utilizando la planta del pie, impactando de forma directa en la pierna del rival”, señaló el arbitro del compromiso.

Además, el juez agregó lo siguiente: “La acción se desarrolla sin intención ni posibilidad de disputar el balón, el cual se encontraba en un sector distinto del campo de juego al momento de producirse la infracción”.

Clemente Montes fue expulsado por una burda agresión

Sin conocerse la sanción oficial, lo más probable es que el “Cleme” se pierda dos encuentros por su expulsión.

¿Qué partidos se puede perder Montes en la UC?

Los juegos que se puede perder Montes serán sí o sí el duelocontra Cobresal, pactado para el sábado 14 de febrero a las 20:30 horas. Y probablemente el partido contra Coquimbo Unido con fecha el 21 de febrero a las 20:30 horas en el Claro Arena.

En síntesis