Multicampeón con la U pide a gritos la vuelta de Carabineros al estadio: "Con los guardias no basta"

El encuentro de Colo Colo ante Huachipato por la Supercopa fue suspendido a causa de los graves desmanes por parte de ciertos hinchas del Cacique en el sector norte del Estadio Nacional.

¿Qué pasará ahora con lo que resta del encuentro?. La ANFP decidió que los minutos que falta del compromiso se jugarán a puertas cerradas en día y hora a confirmar.

Sin embargo, esta situación se tomó todos los programas deportivos y muchos panelistas comenzaron a dar diversas soluciones para sacar de raíz este gran problema que acompleja al fútbol nacional.

ANTE LOS INCIDENTES EN EL ESTADIO: UN EX U LE PIDE MAYOR APOYO AL ESTADO

Cristián Mora, ex defensor de Universidad de Chile, contestó el llamado de Bolavip Chile y se refirió a una de las soluciones que han salido al baile para acabar con la violencia en los estadios: la vuelta de Carabineros.

“Hoy lo que se diga es sensible, hoy no se si será bueno hablar porque no se sabe cómo va a reaccionar el hincha de la U el fin de semana, entonces lo mejor es guardar silencio”, declaró.

Siguen los coletazos por los incidentes en el Estadio Nacional | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

“Creo que las autoridades tienen que volver a tomar el mando, Carabineros tiene que proceder adentro del estadio porque con los guardias que llevan los clubes no basta y así poder volver a asistir a un recinto deportivo”, cerró.

CRISTIÁN MORA SOBRE EL SUPERCLASICO ENTRE COLO COLO Y LA U

Pero no fue el único tema que tocó Mora, pues también tuvo palabras para lo que será el duelo por la fecha 4 del Torneo Nacional, donde la U visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental, recinto donde los azules no ganan hace 23 años.

“Yo creo que es el karma que está teniendo la U todos los años que es pensar en ganar, pero yo creo que la U tiene que preocuparse de hacer un buen torneo, consolidar el año, comenzar bien y tener un equipo protagonista”