Universidad de Chile sufrió una importante salida en el último mercado de fichajes. ¿Qué pasó? Nicolás Guerra decidió no renovar y dejó el país para jugar en Argentina.

El atacante de 27 años emigró rumbo a Instituto de Córdoba, elenco en el que ya sufrió el primer golpe. Tras la caída 2-1 ante Platense, el equipo del otrora seleccionado nacional tendrá que buscar DT.

La razón: Daniel Oldrá ya no es parte de la institución. Así lo confirmaron las redes sociales del club trasandino luego de no poder sumar victorias en el inicio de la Liga Profesional.

“Daniel Oldrá deja de ser el entrenador de Instituto. Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico”, comenzó señalando la misiva.

En dicha línea, la escuadra cordobesa agregó: “El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera. La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador”.

Nicolás Guerra tendrá que luchar tras salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El debut de Nicolás Guerra tras dejar Universidad de Chile

Cabe consignar que en tal duelo mencionado ante El Calamar, el oriundo de Maipú sumó sus primeros minutos. Ingresó en el 75′ e intentó ser una pieza de confianza en la ofensiva.

A pesar de entrar con ganas de mostrar su calidad, no pudo evitar la derrota en calidad de visita. De aquí en más, tendrá que trabajar al doble para intentar convencer al nuevo cuerpo técnico.

