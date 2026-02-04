El delantero nacional, Nicolás Guerra vive hoy en día su primera gran experiencia en el extranjero tras lo que fue su salida de la Universidad de Chile al finalizar la temporada 2025.

El ‘Nico’ hoy en día defiende la camiseta de Instituto de Córdoba en el fútbol argentino y en la reciente fecha del torneo de aquel país, el ex U. de Chile tuvo su primer partido como titular.

Dentro de su primer duelo en el once estelar, Nicolás Guerra jugó 73 minutos en lo que fue la igualdad a dos tantos ante Lanús, en el que durante este compromiso, el jugador nacional hizo noticia por una particular situación.

Pocos minutos restaban para poder finalizar la primera mitad e Instituto estaba arriba en el marcador por la mínima, el ex Universidad de Chile tuvo la gran oportunidad de estirar la ventaja para su equipo, pero malogró una clara opción de gol, la que pudo haber cambiado el destino de este partido.

VIDEO: REVISA LA OPCIÓN DE GOL QUE FALLÓ GUERRA