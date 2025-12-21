El delantero chileno Diego Rubio atraviesa un momento importantísimo en su carrera tras quedar libre del Austin FC y tras varios años de experiencia en la Major League Soccer (MLS).

Con pasos por clubes como Colo Colo y Sporting Lisboa, Rubio ha sido protagonista de distintas ventanas de mercado, generando interés tanto en equipos de Chile como del extranjero.

En las últimas semanas, su nombre cobró fuerza en Argentina, específicamente en Instituto de Córdoba, que busca reforzar su ofensiva de cara a la próxima temporada de la Primera División.

Diego Rubio disputó 30 partidos en la última temporada: convirtió tan sólo dos goles | FOTO: Getty Images

Diego Rubio podría partir al fútbol argentino

Aunque ya existe un acuerdo de palabra con Instituto, persiste un detalle que podría complicar la oficialización del fichaje del atacante nacional: el cupo de extranjeros.

Según informó el periodista Ignacio Castellano a través de su cuenta de Instagram, “el futbolista de 32 años tiene un acuerdo de palabra y llegaría libre, pero lo que frena la negociación es el tema ‘cupo de extranjeros’”.

El exseleccionado chileno se mantiene expectante, mientras la dirigencia de La “Gloria” evalúa cómo resolver la situación para concretar la operación y reforzar la delantera del equipo para el Apertura 2026.

En síntesis…