Universidad de Chile tuvo un complejo estreno ante Audax Italiano por la Liga de Primera 2026. El cuadro estudiantil no pudo en calidad de local y empató 0-0 en un pálido compromiso.

Ante ello, los cuestionamientos no demoraron en llegar y una figura azul fue apuntada con el dedo por su bajo nivel. ¿De quién se trata? Nicolás Peric saltó en su defensa.

Ese es el caso de Felipe Salomoni, que fue expulsado ante los itálicos. Tan solo duró 20 minutos en la cancha, pero el retirado portero le prestó ropa mediante De Buena Fuente de DLT Sports.

“Va a ser bueno, tuvo mala cuea. Todas las expulsiones de este fin de semana son de primer partido. Tiene que volver a jugar él, nomás“, comenzó señalando el actual comentarista deportivo.

“Crees que vas a llegar y no llegas, en dos fechas más la alcanzas a puntear. Es súper normal, porque el ritmo de fútbol de ese campeonato no se compara con nada. Ningún entrenamiento tiene esa exigencia“, agregó.

Felipe Salomoni fue expulsado en el debut de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile busca un reemplazante

Cabe destacar que ante la ausencia de Felipe Salomoni versus Huachipato, el cuerpo técnico laico tendrá que elegir a su sustituto. ¿Las alternativas? Marcelo Morales, Diego Vargas y Bianneider Tamayo.

Dicho enfrentamiento ante el elenco acerero se disputará el domingo 8 de febrero. Está pactado para comenzar a las 12:00 horas en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.

En resumen: