Universidad de Chile está listo para enfrentar a Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. En dicho compromiso, el conjunto estudiantil tendrá modificaciones en su once inicial.

El cuerpo técnico de Francisco Meneghini necesita mejoras urgentes en su modelo de juego, por lo que tuvo que mover la pizarra para recibir al vigente puntero del certamen local.

Si en primera instancia BOLAVIP Chile adelantó el ingreso de Javier Altamirano en desmedro de Israel Poblete, este medio está en calidad de confirmar otro cambio en el esquema estelar.

¿Qué pasó? Luego de cumplir dos fechas de castigo, Felipe Salomoni será desde el primer minuto. El lateral izquierdo de 22 años relegará a Diego Vargas a la banca de suplentes.

Dos sustituciones con las que el entrenador argentino buscará su primer triunfo en la competencia nacional. En caso de no conseguir los tres puntos, la situación se tornará gris.

Felipe Salomoni cumplió su sanción y será titular en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El retorno pendiente en Universidad de Chile

Con el regreso de Felipe Salomoni a las citaciones, solo hay un punto por resolver: ¿Marcelo Díaz estará entre los nominados? Además de Octavio Rivero, es el único jugador que se mantenía en recuperación por lesión.

El resto del plantel, disponible para confrontar a Deportes Limache por la Liga de Primera. Dicho duelo está pactado para este domingo 22 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.

En resumen: