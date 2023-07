No es el título: Diego Rivarola elige el gran objetivo para la Universidad de Chile para el segundo semestre

Diego Rivarola se refiere al panorama de la Universidad de Chile de aquí a final de año. Con un equipo más ordenado desde la llegada de Mauricio Pellegrino a la dirección técnica, Gokú se entusiasma con la opción de clasificar a la Copa Libertadores 2024.

“Si hablábamos a principio de año, efectivamente lo de la U era incierto. Dado lo visto y el torneo me parece que la U puede clasificar a una Copa Libertadores ¿Por qué no?”, expresó en el programa ESPN F90.

El ídolo azul eligió clasificar a la principal competencia de clubes de América. “Hoy si me dices elige uno de los objetivos, elijo Copa Libertadores. Por ser un equipo grande, está cerca de la punta, no sé si plantel, pero equipo tienes, te puede llegar a alcanzar”.

Además mencionó la meta en la cual no puede fallar. “En este momento, no puedes quedar afuera de la Copa Sudamericana. No puedes. Mínimo por ser Universidad de Chile”.

Si bien no escogió el título como una opción, si deja abierta la ventana a pelear el Campeonato Nacional 2023. “Copa Libertadores sí y a lo mejor puede ir de la mano con la pelea de un título”.

Mauricio Pellegrino tiene a la U en zona de clasificación a competencias internacionales (Foto: Photosport)

Hoy la U se encuentra en el tercer puesto de la competencia con 29 puntos, superado por diferencia de gol por Huachipato y a tres puntos de Cobresal. El equipo de Pellegrino de momento está clasificando a la fase 2 de la Copa Libertadores, pero si termina entre los dos primeros irá a la fase de grupos.

Por su parte, para llegar a la Copa Sudamericana debe finalizar entre el cuarto y el séptimo lugar. Un corte que hoy está en Everton que acumula 25 unidades, lo que da cuenta de una competencia muy pareja en la Primera División del fútbol chileno.