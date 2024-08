"No es justo este trato": Entrenador campeón con la U le presta el ropero completo a Leandro Fernández

El Superclásico que terminó empatado 0-0 entre Universidad de Chile y Colo Colo, dejó varios heridos en el camino y uno de los más apuntados fue el delantero Leandro Fernández.

El atacante argentino estuvo lejos del nivel al que nos tiene acostumbrados y fue uno de los puntos más bajos de la U, generando poquísimo peligro en el arco rival.

BOLAVIP conversa con el ex entrenador azul, César Vaccia, el que defiende con todo a Fernández, asegurando que la temporada pasada y la primera rueda de este año, lo respaldan.

“A un jugador no se le puede evaluar por un partido, es una cuestión de lógica. Es injusto porque en general no fue un buen partido, fue muy trabado, Colo Colo se preocupó más de defender, entonces no fue un partido abierto, fue difícil, era complicado entrar”, aseguró.

Agregando que “si bien es cierto Leandro no tuvo gran incidencia, pero muchos jugadores tampoco la tuvieron, es apresurado criticarlo tanto, hay que esperar que termine el año”.

Vaccia no se cansa de defender a Leandro Fernández, afirmando que “él ha marcado diferencias y no es justo este trato”.

Fabricio Formiliano, central uruguayo que llegó a la U

César Vaccia mira de reojo a Formiliano

Universidad de Chile cerró el mercado de pases con la llegada del uruguayo Fabricio Formiliano, algo que sorprende a César Vaccia.

“Siempre dije que desde mi mirada, se necesitaba un extremo, por fuera, que pudiera jugar por izquierda y derecha, eso nos falta”, dispara.

Vaccia cree que “si traen un central, me imagino que debió ser evaluado por Gustavo Álvarez y debe ser mejor que Zaldivia y Calderón, no sé si jugará con línea de tres o saldrá uno de ellos, porque traerlo y que no juegue, sería raro”.