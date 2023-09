Rodrigo Herrera está defraudado con la Universidad de Chile y no logra entender como Mauricio Pellegrino no cuajó un buen nivel con los azules, pese a que estuvieron como líderes en su momento.

El periodista deportivo de CNN Chile siente que el equipo azul perdió las ocasiones de consolidar su idea de juego y que, claramente, desperdició la chance de dar un paso de calidad en el fútbol chileno.

“Es increíble como la U se vino abajo cuando nadie lo esperaba y cuando tuvo la responsabilidad de consolidar la idea que lo colocó en la parte alta de la tabla, no lo supo hacer. Hoy es un cúmulo de voluntades inconexas. Sigo extrañando un fondo de juego que no llega”, indicó Herrera.

Herrera en su diálogo con Bolavip aseguró que Pellegrino no colaboró mucho en un salto de calidad de la U y que sucumbieron ante un equipo como Copiapó, que tuvo más voluntad y que sabe del momento que vive.

“Hay mucha responsabilidad de Pellegrino en eso. Copiapó que básicamente no tiene grandes nombres y que tiene la convicción de jugadores que no quieren bajar a la B, hizo un buen partido y su voluntad le bastó para marcar diferencias“, agregó.

Universidad de Chile sigue confundida en la Primera División (Photosport)

Nula solidez y cero juego

Herrera es consciente que la U no tiene el nivel de hace meses atrás y que con el juego mostrado no le alcanza ni siquiera para sumar. Sin duda, el periodista es directo en su concepto.

“La U tuvo una reacción tibia y no encuentra la forma. Ya cuando uno avanza en las fechas, se da cuenta que el equipo no tiene un formato, no tiene una manera identificable de hacer su fútbol, no se pueden esperar grandes cosas y la U ha carecido de solidez durante todo el campeonato“, terminó.

¿Hace cuantos partidos que la U no gana en Primera División?

La Universidad de Chile hace 8 partidos que no sabe de victorias en la Primera División. La última victoria fue en julio pasado ante Huachipato. De ahí en adelante, los azules registran 7 caídas y un empate con Mauricio Pellegrino en la banca.