Este martes, fue presentado el nuevo lateral izquierdo de Universidad de Chile, Vicente Fernández, la única cara nueva en la U de cara al segundo semestre del presente año 2023.

En la ocasión, el futbolista aclaró que ya se encuentra mucho mejor de la lesión sufrida en Talleres de Córdoba y ante la consulta sobre la evolución de su estado físico, el ex Palestino fue claro y aseguró que ya va tomando su mejor forma y que depende de Mauricio Pellegrino ser considerado.

“Estoy bien físicamente, pasé todos los exámenes. Tengo que demostrar en los entrenamientos y el fin de semana se verá si estoy citado”, aseguró el futbolista, quien luego agregó que “si él (Pellegrino) así lo decide, ya puedo estar citado para la próxima semana”.

No obstante, una situación incomodó bastante al jugador, quien ante la pregunta si sentía “lata” de los dichos del propio estratega hace unos días, sobre su venida a la U, mostró cierto enojo. El zurdo aclaró su postura y que no compartía la pregunta que le realizaron, donde se dejaba de manifiesto que solo lo habrían traído solo por el hecho, de estar lesionado.

Fernández siendo presentado en la U (Photosport)

“La verdad, no veo la lata. Para mi es una oportunidad, agradecido que la U haya confiado en mi, confío mucho en mis capacidades. No veo por qué debería tener lata de estar acá como si estuvieran haciendo algún tipo de beneficencia. Me trajeron porque confían en mi, consideran que soy un jugador que les puedo aportar en diferentes facetas, asi es que no estoy de acuerdo con lo que dices”, sentenció el Vicho.

Tras las conferencia, el propio departamento de comunicaciones del club azul, aclaró que Pellegrino había señalado el viernes pasado que estaba contento con la venida del jugador y que los problemas de lesión, facilitaron su llegada a la U.