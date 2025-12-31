Universidad de Chile sigue estructurando su plantel profesional en el mercado de fichajes. En dicha labor, el conjunto estudiantil definió una nueva partida para la siguiente campaña.

¿De quién se trata? Un juvenil fue oficializado en Deportes Antofagasta, elenco que lo conoce desde 2025. Ya se mantuvo a préstamo en dicho equipo durante la última temporada.

Ese es el caso de Zacarías Abuhadba, que extendió su cesión con el cuadro norteño. Así lo confirmó la propia institución a través de redes sociales: seguirán contando con el lateral izquierdo de 20 años.

“¡Buenas noticias, Pumas! Ellos siguen defendiendo la camiseta este 2026: Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba. Seguimos juntos, con la misma ilusión y las mismas ganas”, señaló la publicación.

De esta manera, el canterano laico y con convocatorias a la Selección de Palestina, volverá a dejar Universidad de Chile. Aún no logra realizar su estreno con la camiseta azul.

El 2025 de Zacarías Abuhadba fuera de Universidad de Chile

Durante este año, el zaguero zurdo disputó una totalidad de 32 compromisos representando a Deportes Antofagasta. En dichos encuentros, no marcó goles, pero registró dos asistencias.

Cabe consignar que Zacarías Abuhadba tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. En su carrera, también tuvo una breve estadía en Deportes Limache.

