Uno de los estadios más grandes del fútbol chileno se prepara para vivir una importante remodelación en 2026. Se trata del Calvo y Bascuñán de Antofagasta que en las próximas semanas iniciará las obras para una tremenda transformación que incluye el cambio de césped natural a un gramado sintético.

Fue el mismo alcalde de la comuna, Sacha Razmilic, quien dio a conocer el inicio de las obras ante la prensa local: “Estamos llevando en los próximos días al Concejo Municipal una modificación presupuestaria. El municipio tiene los recursos para transformar el coliseo principal –la cancha 1– y poner una cancha sintética de estándar internacional”.

El edil anticipó que el nuevo césped del estadio nortino tendrá el mismo estándar del nuevo recinto de la UC. “Estamos hablando de la misma cancha, el mismo proveedor que está hoy día en el Claro Arena de San Carlos de Apoquindo, no menos que eso”.

El alcalde expresó su intención de que el nuevo recinto sea polifuncional, permitiendo la integración de diversas disciplinas deportivas. “Además, con una especificación para que se certifique su uso para rugby internacional, estamos en conversaciones con la selección de rugby de Chile, Los Cóndores, para que también puedan venir a jugar acá”.

Y agregó: “La pista de atletismo tendrá la misma calidad y marca que hoy día tiene el Estadio Nacional. O sea, habría una cancha en el coliseo principal con las tres certificaciones, algo que no existe en Chile. Una cancha certificada FIFA, de la World Rugby Association y también una cancha tipo nivel 1 en atletismo”.

Respecto a la localía de Deportes Antofagasta, el alcalde explicó que harán todos los esfuerzos para habilitar la cancha del Parque Juan López, para el conjunto local “no tenga que jugar ni un solo partido fuera de la comuna y podamos seguir trabajando acá. Ese es el objetivo”.

a remodelación del Calvo y Bascuñán depende actualmente de la aprobación del Concejo Municipal. Si se autoriza, las obras comenzarían tras el Festival de Antofagasta y se extenderían hasta agosto de 2026.

