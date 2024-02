Óscar Wirth no se encandila con los arqueros de Universidad de Chile: "Ni Castellón ni Toselli me satisfacen"

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez tiene una dura misión por delante y es definir al arquero titular de los azules para la temporada, que para ellos, arranca este sábado.

Y si bien, es Gabriel Castellón quien atajará en los azules al menos ante Audax Italiano, se instaló el debate por quién debería ser el golero de los estudiantiles no solo en este partido, si no que en el año.

Para saber, BOLAVIP CHILE conversó con un histórico del fútbol nacional y que domina con amplitud. Se trata de Óscar Wirth lo que significa el puesto y lo primero que comentó fue que desde luego, el entrenador opta por el porteño, por el solo hecho que lo conoce.

“Álvarez ha estado todo un año con él, lo conoce y sabe lo que puede rendir, pero ahora es otro club y no tiene nada que ver con el otro, eso sí”, argumentó el ex seleccionado chileno.

¿Qué pasa con Cristopher Toselli?

Para el ex guardameta, la situación de Cristopher Toselli es bien especial, ya que si bien si bien no le pesó la camiseta, pero a ratos se le pudo haber notado que su rendimiento no fue el más alto.

“Por lo menos demostró que el equipo no le incomoda y ya sabe de lo que se trata, pero vimos que pese a venir de Católica, el estar en ese arco con una presión diferente, hace que el rendimiento no sea el óptimo“, apuntó.

De todos modos, reconoció que ninguno de los dos, lo llena completamente. “Si se quiere buscar una línea de juego con algo más normal, yo creo que debiera ser Toselli, pero ninguno de los dos me satisfacen plenamente”, concluyó Toselli.

Álvarez apuesta por Castellón para el debut de la U (Photosport)

¿Cuándo debuta la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se estrenará este sábado 24 de febrero a las 18 horas en el Estadio Nacional, recibiendo a Audax Italiano en duelo válido por la segunda fecha del torneo de Primera División.